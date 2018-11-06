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Захисник Лілля зняв рукавицю з Неймара під час матчу – курйоз дня

11:33 112 Читать на русском
Захисник Лілля зняв рукавицю з Неймара під час матчу – курйоз дня
Неймар залишився без рукавиці / фото із соцмереж

В матчі 12 туру чемпіонату Франції ПСЖ – Лілль трапився цікавий епізод. Захисник гостей Зекі Челік настільки захопився опікою Неймара, що зняв з бразильця рукавицю.

На 55-й хвилині матчу ПСЖ – Лілль форвард господарів Неймар прокинув м'яч повз захисника Зекі Челіка та продовжив шлях до воріт суперників.

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Втім, опонент бразильця виявився непоступливим настільки, що в запалі боротьби зняв рукавицю з Неймара, чим завадив йому здійснити задумане. Арбітр поєдинку без роздумів показав Челіку жовту картку.

До слова, поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь парижан. ПСЖ став першою командою в історії, яка виграла всі 12 стартових матчів у топ-5 чемпіонатах Європи.

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Франція12 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Лілль: П'ятниця 02 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Лілль
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Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен - Лілль Неймар Неймар Франція футбольні курйози Відеоновини
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