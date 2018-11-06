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Защитник Лилля снял перчатку с Неймара во время матча – курьез дня

11:33 38 Читати українською
Защитник Лилля снял перчатку с Неймара во время матча – курьез дня
Неймар остался без перчатки / фото из соцсетей

В матче 12 тура чемпионата Франции ПСЖ – Лилль случился интересный эпизод. Защитник гостей Зеки Челик настолько увлекся опекой Неймара, что снял с бразильца перчатку.

На 55-й минуте матча ПСЖ – Лилль форвард хозяев Неймар пробросил мяч мимо защитника Зеки Челика и продолжил путь к воротам соперников.

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Впрочем, оппонент бразильца оказался неуступчивым настолько, что в пылу борьбы снял перчатку с Неймара, чем помешал ему осуществить задуманное. Арбитр поединка без раздумий показал Челику желтую карточку.

К слову, поединок завершился со счетом 2:1 в пользу парижан. ПСЖ стал первой командой в истории, которая выиграла все 12 стартовых матчей в топ-5 чемпионатах Европы.

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Франция12 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Лилль: Пятница 02 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Лилль
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен - Лилль Неймар Неймар Франция футбольные курьёзы Видеоновости
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