Защитник Лилля снял перчатку с Неймара во время матча – курьез дня

Неймар остался без перчатки / фото из соцсетей

В матче 12 тура чемпионата Франции ПСЖ – Лилль случился интересный эпизод. Защитник гостей Зеки Челик настолько увлекся опекой Неймара, что снял с бразильца перчатку.

На 55-й минуте матча ПСЖ – Лилль форвард хозяев Неймар пробросил мяч мимо защитника Зеки Челика и продолжил путь к воротам соперников.

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Впрочем, оппонент бразильца оказался неуступчивым настолько, что в пылу борьбы снял перчатку с Неймара, чем помешал ему осуществить задуманное. Арбитр поединка без раздумий показал Челику желтую карточку.

К слову, поединок завершился со счетом 2:1 в пользу парижан. ПСЖ стал первой командой в истории, которая выиграла все 12 стартовых матчей в топ-5 чемпионатах Европы.

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