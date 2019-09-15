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Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня

11:24 317 Читать на русском
Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня
Дмитро Кльоц / ФК Карпати

Гравець Карпат Дмитро Кльоц висловив задоволення щодо перемоги над полтавською Ворсклою (2:1).

70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс
 
Володимир Баєнко 41’
41’ Володимир Баєнко
70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс

"Дуже важка перемога. Ми пропустили незрозумілий м'яч, тому потім було складно відігратись. Добре, що забили двічі і здобули цю вольову перемогу. Знаю, що востаннє ми перемагали вдома ще у Десни, тому хотіли потішити наших уболівальників. Сьогодні був важкий матч! Ворскла – сильна команда, тому добре, що нам вдалося здобути позитивний результат.

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Мабуть, було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня. Сьогодні Карпати програвали по ходу зустрічі, потрібно було забивати два м'ячі. На кожен матч приходять люди і нас підтримують, а ми довгий час не могли їх потішити. Тому всі дуже хотіли перемогти", – розповів Кльоц клубному Youtube-каналу.

Нагадаємо, Дмитро Кльоц у поточному сезоні провів за Карпати шість матчів, забитими м'ячами не відзначався.

Карпати зараз займають сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. У наступному турі команда Романа Санжара на виїзді протистоятиме СК Дніпро-1.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Карпати - Ворскла Дмитро Кльоц Дмитро Кльоц
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