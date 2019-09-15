Кльоц: Було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня

Гравець Карпат Дмитро Кльоц висловив задоволення щодо перемоги над полтавською Ворсклою (2:1).

"Дуже важка перемога. Ми пропустили незрозумілий м'яч, тому потім було складно відігратись. Добре, що забили двічі і здобули цю вольову перемогу. Знаю, що востаннє ми перемагали вдома ще у Десни, тому хотіли потішити наших уболівальників. Сьогодні був важкий матч! Ворскла – сильна команда, тому добре, що нам вдалося здобути позитивний результат.

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Мабуть, було багато причин, чому ми не перемагали вдома ще з травня. Сьогодні Карпати програвали по ходу зустрічі, потрібно було забивати два м'ячі. На кожен матч приходять люди і нас підтримують, а ми довгий час не могли їх потішити. Тому всі дуже хотіли перемогти", – розповів Кльоц клубному Youtube-каналу.

Нагадаємо, Дмитро Кльоц у поточному сезоні провів за Карпати шість матчів, забитими м'ячами не відзначався.

Карпати зараз займають сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. У наступному турі команда Романа Санжара на виїзді протистоятиме СК Дніпро-1.

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