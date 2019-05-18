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Захисник Карпат Авраменко викликаний на загальний збір національної та молодіжної команди України

18 травня 16:12 210 Читать на русском
Захисник Карпат Авраменко викликаний на загальний збір національної та молодіжної команди України
Олександр Авраменко / ФК Карпати

Андрій Шевченко викликав на загальний збір захисника Карпат Олександра Авраменка. Також він займатиметься у збірній України U-21.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що захисник Олександр Авраменко відправиться на загальний збір національної та молодіжної збірної України.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Сербії та Люксембургу

20-річний футболіст ще не виступав на дорослому рівні. Збір національної команди розпочнеться 25 травня.

Раніше Андрій Шевченко викликав ще 11 молодих виконавців.

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Карпати Карпати Збірна України Україна U-21 Україна U-21 Україна Україна Руслан Ротань Руслан Ротань Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Авраменко Олександр Авраменко
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