Захисник Карпат Авраменко викликаний на загальний збір національної та молодіжної команди України

Андрій Шевченко викликав на загальний збір захисника Карпат Олександра Авраменка. Також він займатиметься у збірній України U-21.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що захисник Олександр Авраменко відправиться на загальний збір національної та молодіжної збірної України.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Сербії та Люксембургу

20-річний футболіст ще не виступав на дорослому рівні. Збір національної команди розпочнеться 25 травня.

Раніше Андрій Шевченко викликав ще 11 молодих виконавців.