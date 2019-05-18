toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Защитник Карпат Авраменко вызван на общий сбор национальной и молодежной команды Украины

18 мая 16:12 49 Читати українською
Защитник Карпат Авраменко вызван на общий сбор национальной и молодежной команды Украины
Fлександр Авраменко / ФК Карпаты

Андрей Шевченко вызвал на общий сбор защитника Карпат Александра Авраменко. Также он будет заниматься в сборной Украины U-21.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили, что защитник Александр Авраменко отправится на общий сбор национальной и молодежной сборной Украины.

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

20-летний футболист еще не выступал на взрослом уровне. Сбор национальной команды начнется 25 мая.

Ранее Андрей Шевченко вызвал еще 11 молодых исполнителей.

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1313
Теги
Сборная Украины Карпаты Карпаты Украина U-21 Украина U-21 Украина Украина Руслан Ротань Руслан Ротань Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Авраменко Александр Авраменко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
2
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук