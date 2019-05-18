Защитник Карпат Авраменко вызван на общий сбор национальной и молодежной команды Украины

Андрей Шевченко вызвал на общий сбор защитника Карпат Александра Авраменко. Также он будет заниматься в сборной Украины U-21.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили, что защитник Александр Авраменко отправится на общий сбор национальной и молодежной сборной Украины.

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

20-летний футболист еще не выступал на взрослом уровне. Сбор национальной команды начнется 25 мая.

Ранее Андрей Шевченко вызвал еще 11 молодых исполнителей.