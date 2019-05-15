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Шевченко запросив на збір національної команди України 11 молодих гравців

15 травня 18:57 9391 Читать на русском
Шевченко запросив на збір національної команди України 11 молодих гравців
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Збірна України проведе тренувальний збір з новими обличчями.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив підсилити тренувальний процес національної команди молодими гравцями, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Одразу 11 представників молодіжних команд збірної України проведуть збір з основою.

До списку запрошених гравців увійшли:

Воротарі – Олег Білик (Олександрія), Дані Лтайф (Олімпік);

Польові гравці – Кирило Прокопчук, Богдан Литвяк (обидва – Олександрія), Богдан Мілованов (Спортінг-B Хіхон, Іспанія), Ерік Кушнір (Дебрецен, Угорщина), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Артем Козак (Арсенал-Київ), Максим Різьє (Кошице, Словаччина), Олександр Назаренко, Олег Кожушко (обидва – СК Дніпро-1).

Нагадаємо, збір відбуватиметься з 25-го по 31 травня у Харкові.

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