Шевченко запросив на збір національної команди України 11 молодих гравців

Збірна України проведе тренувальний збір з новими обличчями.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив підсилити тренувальний процес національної команди молодими гравцями, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
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Одразу 11 представників молодіжних команд збірної України проведуть збір з основою.
До списку запрошених гравців увійшли:
Воротарі – Олег Білик (Олександрія), Дані Лтайф (Олімпік);
Польові гравці – Кирило Прокопчук, Богдан Литвяк (обидва – Олександрія), Богдан Мілованов (Спортінг-B Хіхон, Іспанія), Ерік Кушнір (Дебрецен, Угорщина), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Артем Козак (Арсенал-Київ), Максим Різьє (Кошице, Словаччина), Олександр Назаренко, Олег Кожушко (обидва – СК Дніпро-1).
Нагадаємо, збір відбуватиметься з 25-го по 31 травня у Харкові.
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