Норвежець Омар Елабделлауї, який захищає кольори турецького Галатасарая, надовго запам'ятає початок 2021 року. Футболіст у важкому стані перебуває в лікарні з серйозними опіками очей.

29-річний оборонець зазнав доволі типової для новорічної ночі травми. У його руці вибухнув феєрверк, після чого Елабделлауї був термінового госпіталізований з серйозними опіками рук, обличчя та очей. Наразі його стан оцінюється як важкий, проте футболіст перебуває при свідомості, а загрози життю немає, інформує офіційний Twitter турецького клубу.

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Норвежець святкував Новий рік у себе вдома, але це не вберегло його від серйозних неприємностей. Капітан Галатасарая Арда Туран і головний тренер Фатіх Терім вже відвідали гравця у лікарні. Турецький клуб у своїй заяві запевнив, що інформуватиме про будь-які зміни стосовно здоров'я свого футболіста, а серйозність пошкодження очей оцінять найближчим часом.

The Sun стверджує, що Елабделлауї ризикує навіть втратити зір, позаяк травми виявилися доволі серйозними – фото, що потрапило в мережу, підтверджує ці побоювання. Фенербахче, який є запеклим ворогом Галатасарая, у своєму Twitter вже побажав норвежцю якнайшвидшого одужання.

Зауважимо, Омар Елабделлауї перебрався у Галатасарай влітку 2020-го на правах вільного агента з Олімпіакоса. У сезоні 2020/21 захисник провів 13 матчів без результативних дій.

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