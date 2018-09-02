"Захарченко здох": фанати Сум відреагували на вбивство ватажка "ДНР"

Під час поєдинку 7 туру Першої Ліги ПФК Суми – СК Дніпро-1 фанати господарів зробили спеціальний банер на честь вбивства у Донецьку керівника так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Фанати Сум під час поєдинку своєї команди проти СК Дніпро-1 дізнались про вбивство в окупованому Донецьку ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка, який отримав смертельні поранення після вибуху.

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Ультрас не змогли залишитись осторонь резонансної події,

"Захарченко здох" – написали фанати на нашвидкуруч зробленому банері.

До слова, поєдинок завершився поразкою господарів з рахунком 0:4. Після 7 турів Суми посідають 12 позицію, СК Дніпро-1 лідирує.

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Сумские ультрас оперативненько отметили, прямо на матче с Днепром pic.twitter.com/rShUKIa8kt — східний (@zapadenskiy) 31 серпня 2018 р.