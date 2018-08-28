Динамо – Аякс: фанати киян вивісили банер "ФФУ любить корупцію, не футбол"

Фанати Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Аякса вивісили банер про ФФУ.

На одному з секторів НСК Олімпійский ультрас Динамо вивісили банер про ФФУ. Дослівно на банері написано "FFU love corruption, not football", повідомляє Tribuna.

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Нагадаємо, Динамо змагається з Аяксом за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч кияни програли з рахунком 1:3.

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Після перерви матчу-відповіді у Києві, рахунок у грі 0:0, а гравець Аякса не реалізував пенальті.

фото: Tribuna.com