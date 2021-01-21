Сторони домовилися про достроковий розрив контракту, повідомляє офіційний сайт луганців.

Екс-гравець Зорі Паулінью перебрався у клуб із Об'єднаних Арабських Еміратів

Рік тому Зоря підписала Перовіча на правах вільного агента, проте нападник не зміг проявити себе. За команду Скрипника він провів 26 матчів, відзначився лише одним голом – у поєдинку попереднього розіграшу УПЛ проти Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Зоря розірвала контракт з голкіпером Заурі Махарадзе, який приєднався до СК Дніпро-1.

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