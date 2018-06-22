toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Задерака та Микицей перейшли в Олександрію

15 червня 13:23 330 Читать на русском
Задерака та Микицей перейшли в Олександрію
Станіслав Микицей (зліва) / Футбол 24

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив, що хавбек Максим Задерака та захисник Станіслав Микицей приєднались до команди.

"Що стосується новачків, то я дуже задоволений, що наші лави поповнив наш місцевий вихованець Максим Задерака. Повернувся до основної обойми Станіслав Микицей. А так, сподіваюся, що в найближчі два дні закриємо всі питання щодо інших гравців. Окрім Гітченка, всі залишаються в команді й готові вирішувати поставлені завдання.

Гітченко перейшов в Десну

Будемо залучати на зборах перспективну молодь із дублерського складу, а що стосується забивних нападників, то будемо переглядати легіонерів у Болгарії. Якщо вони нам підійдуть, є домовленість із президентом клубу Сергієм Кузьменком, що ми зможемо підсилити свій потенціал в атаці.

Завдання ж на наступний сезон – потрапити в шістку найкращих і боротися за місце в єврокубках. Інакше нас не зрозуміють ні вболівальники, ні керівництво клубу", – сказав Шаран CBN.

Теги
Трансфери Станіслав Микицей Станіслав Микицей Трансфери чемпіонату України Володимир Шаран Володимир Шаран Максим Задерака Максим Задерака
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук