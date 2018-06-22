Задерака та Микицей перейшли в Олександрію

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомив, що хавбек Максим Задерака та захисник Станіслав Микицей приєднались до команди.

"Що стосується новачків, то я дуже задоволений, що наші лави поповнив наш місцевий вихованець Максим Задерака. Повернувся до основної обойми Станіслав Микицей. А так, сподіваюся, що в найближчі два дні закриємо всі питання щодо інших гравців. Окрім Гітченка, всі залишаються в команді й готові вирішувати поставлені завдання.

Гітченко перейшов в Десну

Будемо залучати на зборах перспективну молодь із дублерського складу, а що стосується забивних нападників, то будемо переглядати легіонерів у Болгарії. Якщо вони нам підійдуть, є домовленість із президентом клубу Сергієм Кузьменком, що ми зможемо підсилити свій потенціал в атаці.

Завдання ж на наступний сезон – потрапити в шістку найкращих і боротися за місце в єврокубках. Інакше нас не зрозуміють ні вболівальники, ні керівництво клубу", – сказав Шаран CBN.