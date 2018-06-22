Задерака и Микицей перешли в Александрию

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что хавбек Максим Задерака и защитник Станислав Микицей присоединились к команде.

"Что касается новичков, то я очень доволен, что наши ряды пополнил наш местный воспитанник Максим Задерака. Вернулся в основную обойму Станислав Микицей. А так, надеюсь, что в ближайшие два дня закроем все вопросы относительно других игроков. Кроме Гитченко, все остаются в команде и готовы решать поставленные задачи.

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Будем привлекать на сборах перспективную молодежь из дублерского состава, а что касается забивных нападающих, то будем просматривать легионеров в Болгарии. Если они нам подойдут, есть договоренность с президентом клуба Сергеем Кузьменко, что мы сможем усилить свой потенциал в атаке.

Задача же на следующий сезон – попасть в шестерку лучших и бороться за место в еврокубках. Иначе нас не поймут ни болельщики, ни руководство клуба", – сказал Шаран CBN.