Матч Рух – СК Дніпро-1 без перебільшення носив статус "битви за життя". Зустрічалися дві найгірші команди Прем'єр-ліги – львів'яни, які замикали турнірну таблицю з 6-ма очками, залишалися єдиним колективом без жодної перемоги в поточному чемпіонаті. У команди Йовічевіча теж кепські справи – передостання позиція, 8 пунктів у активі, а також серія з 5-ти поразок поспіль. Поєдинок у Львові мав дати відповідь на запитання, чия ж невдала смуга перерветься.

На Арену Львів завітав поважний гість – поруч з президентом Руха Григорієм Козловським та його дружиною у VIP-ложі за грою спостерігав Артем Мілевський. Як відомо, досвідчений форвард перебуває у статусі вільного агента, а одним із варіантів для екс-зірки Динамо є саме Рух.

Вочевидь, присутність такої персони надихнула футболістів львівської команди. Вже на 4-й хвилині м'яч влетів у ворота гостей. Валерій Федорчук з лінії штрафного увігнав круглого майже в дев'ятку без шансів для Сарнавського – 1:0. На 24-й "жовто-чорні" могли збільшити свою перевагу, але Сарнавський та стійка врятували СК Дніпро-1 після удару Климчука і рикошету від Логінова. У гостей мало що виходило в атаці – розслабився навіть Бандура, який випустив м'яч із рук після навісу з флангу. Пощастило, що суперник не влучив.

А от на 36-й підопічні Івана Федика зміцнили свою перевагу. Валерій Федорчук оформив дубль, замкнувши подачу зі штрафного. Хавбек Руха випередив Сарнавського і вразив порожній кут. Ще до перерви у ворота підопічних Йовічевіча влетів і третій гол. Микола Кухаревич прийняв м'яч у штрафному, а другим дотиком вразив дальню "дев'ятку", забивши свій перший м'яч в УПЛ. Відмінна реклама молодого форварда перед європейськими скаутами, які мали приїхати на цей матч. 3:0 ще до перерви – шок для СК Дніпро-1, екстаз Козловського та посмішка Мілевського. У гостей був лише один момент, але серія ударів з меж штрафного після стандарту успіху підопічним Йовічевіча не принесла.

По перерві підопічні Йовічевіча не вражали, обмежившись кількома напівмоментами. Рух подекуди був ближчим до четвертого м'яча, ніж СК Дніпро-1 до голу престижу. Проте один зі стандартів все ж приніс успіх гостям – Сваток переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного. Але тут же контратака господарів призвела до четвертого м'яча – Климчук забивав вже у порожні ворота.

В підсумку, 4:1 – львів'яни в останньому матчі року здобули першу перемогу в чемпіонаті та піднялися з останнього місця. Тепер там опинився якраз СК Дніпро-1 – команда Йовічевіча з 8-ма очками зимуватиме аутсайдером УПЛ. У Руха 9 пунктів та 13 позиція таблиці.

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