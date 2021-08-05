"Звичайно, я засмутився, адже дебютував у збірній під його керівництвом. Мені було приємно працювати з ним. Але це життя, подивимося, що буде далі.

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Добре, що Шевченко допомагає футболістам працевлаштовуватися в іменитих клубах. В принципі, Андрій Миколайович – хороший фахівець, у нього є багато зв’язків та знайомств. Він бачить рівень футболіста і допомагає йому не загубити свій талант. Думаю, все у нього вийде і на клубному рівні. Це буде новий етап, і йому самому буде цікаво працювати у клубі", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Додамо, що 18-річний оборонець киян став одним з відкриттів Євро, провівши повністю усі 5 матчів збірної України на турнірі.

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