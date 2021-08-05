"Конечно, я расстроился, ведь дебютировал в сборной под его руководством. Мне было приятно работать с ним. Но это жизнь, посмотрим, что будет дальше.

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Хорошо, что Шевченко помогает футболистам трудоустраиваться в именитых клубах. В принципе, Андрей Николаевич – хороший специалист, у него есть много связей и знакомств. Он видит уровень футболиста и помогает ему не потерять свой талант. Думаю, все у него получится и на клубном уровне. Это будет новый этап, и ему самому будет интересно работать в клубе", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Добавим, что 18-летний защитник киевлян стал одним из открытий Евро, проведя полностью все 5 матчей сборной Украины на турнире.

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