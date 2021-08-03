Тренерський штаб збірної України готувався до футбольної лотереї у матчі 1/8 Євро зі збірною Швеції.

Андрій Шевченко обрав п'ятірку виконавців, які б знадобилися без тріумфального удару Довбика. Списком поділився журналіст Ігор Циганик у програмі ЦиганикLIVE.

Збірна України може отримати тренера з Європи – джерело розкрило два сенсаційні прізвища

Четверо пенальтистів виглядали "залізно" – Зінченко, Маліновський, Циганков та Безус. Щодо п'ятого залишались питання, оскільки штаб вибирав між недосвідченими Довбиком і Забарним. 18-річний захисник Динамо прекрасно виконував пенальті на тренуваннях, що давало йому хороші шанси несподівано з'явитися у лотереї.

Нагадаємо, гол Довбика дозволив перемогти шведів ще в екстратаймі, а в чвертьфіналі з Англією українцям вже було не до пенальті – поразка 0:4.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур