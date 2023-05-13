Ілля Забарний нарешті отримає повноцінний шанс проявити себе в Англії.

Головний тренер Борнмута Гері О'Ніл випустив зимового новачка в основі. Гостьовий поєдинок проти Крістал Пелас розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Забарний ще 31 січня перейшов з Динамо за 20 млн фунтів, але відразу отримав травму. Центрбек за 3,5 місяці провів усього півгодини на полі, виходячи на кінцівки зустрічей. Борнмут фактично гарантував собі виживання, тому О'Ніл провів ротацію.