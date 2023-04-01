Борнмут нарешті може розраховувати на послуги свого зимового новачка Іллі Забарного.

Українець вперше потрапив до заявки у матчі 29 туру АПЛ проти Фулхема. Щоправда, головний тренер "вишень" Гері О'Ніл залишив Забарного у запасі.

Борнмут підписав захисника Динамо 31 січня за 25 млн євро. Втім, 20-річний новачок відразу зазнав травми стопи і був змушений пропустити 2 місяці. Забарний у решті матчів спробує допомогти команді вибратися зі зони вильоту. Наразі Борнмут йде передостаннім, відстаючи від рятівного місця на одне очко.

У складі Фулхема також є свої екс-представники УПЛ, зокрема, Шахтаря. Манор Соломон вийде у основі, а от Вілліан змушений відбувати дискваліфікацію.

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