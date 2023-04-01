Олександр Зінченко після невдачі у збірній традиційно потрапив у стартовий склад. А ось Букайо Сака після того, як видав гол+пас у двобої проти збірної України, вперше з грудня 2021 року не виходить в основі на гру АПЛ. Матч, як онлайн-трансляція Арсенал – Лідс на "Футбол 24", розпочнеться о 17:00. Артета проти команди, у поєдинках з якою здобув найбільше перемог (6), не програвши жодної із 7 попередніх зустрічей, хоча останні дві виграв лише мінімально. Гості ведуть відчайдушну боротьбу за виживання, однак на виїзді набирають значно менше очок, ніж у рідних стінах. Лондонці у статусі найкращої домашньої команди сезону прагнуть тримати дистанцію від Ман Сіті. Де дивитися матч Арсенал – Лідс онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своєму сайті.

Артета пояснив, як зумів розкрити потенціал Зінченка – наставник Арсенала підгледів прийом у Гвардіоли