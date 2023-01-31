Захисник Динамо Ілля Забарний близький до того, аби продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Напередодні повідомлялося, що 20-річний українець вже перебуває в Англії, де має пройти медогляд і підписати контракт з Борнмутом.

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За інформацією TalkSPORT, "вишні" заплатять за трансфер Забарного 20 мільйонів фунтів. Це рівно стільки ж, скільки Динамо заробило на переході Віталія Миколенка в Евертон, який відбувся рік тому.

До слова, нинішній сезон став для вихованця киян уже третім на професіональному рівні. Загалом Забарний зіграв за Динамо 84 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Ілля вже виграв усі українські турніри – чемпіонат, Кубок та Суперкубок.

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