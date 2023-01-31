Ілля наблизився до переходу в англійський Борнмут, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Динамо завершує трансфер Забарного в АПЛ – кияни можуть отримати шалену суму

Трансфер близький до завершення – українець вже сьогодні, 31 січня, вирушить в Англію, де пройде медогляд та поставить підпис під контрактом з "вишнями".

До слова, Забарний – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 25 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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