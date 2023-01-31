Забарний летить на медогляд перед трансфером в АПЛ – іменитий інсайдер розкрив покупця
Захисник Динамо Ілля Забарний може підсилити одну з найгірших команд англійської прем'єр-ліги.
Ілля наблизився до переходу в англійський Борнмут, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Динамо завершує трансфер Забарного в АПЛ – кияни можуть отримати шалену суму
Трансфер близький до завершення – українець вже сьогодні, 31 січня, вирушить в Англію, де пройде медогляд та поставить підпис під контрактом з "вишнями".
До слова, Забарний – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 25 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.
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