Напередодні матчу проти Вулверхемптона головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл розповів про травми своїх гравців на прес-конференції. Він підтвердив, що український захисник Ілля Забарний пропустить найближчу зустріч. В матчі не візьме участь також Ллойд Келлі.

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Борнмут зіграє проти Вулверхемптона на виїзді 18 лютого. Нагадаємо, що команда Забарного посідає 19 місце, маючи у своєму активі всього 18 очок. "Вишеньки" не перемагають в АПЛ сім матчів поспіль.

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