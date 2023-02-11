Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл розповів про стан Іллі Забарного та його шансах зіграти вже сьогодні у поєдинку 23-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

О'Ніл після поєдинку з Брайтоном повідомив, що Забарний має забій щиколотки, через що пропустив гру. Українець начебто зазнав пошкодження на останньому тренуванні з Динамо. Наставник детальніше розповів про стан Іллі напередодні матчу з Ньюкаслом.

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"Він буде відновлюватись трохи довше. Я не знаю точно скільки. Здається, Забарний дуже сильний хлопець. У нього горять очі, він прагне прогресувати. У Іллі невелика проблема з гомілкостопом. Тож, очевидно, ми повинні зробити те, що буде правильно і для нього. Я не знаю точно, як довго, але на цих вихідних Ілля не зіграє", – повідомив О'Ніл в коментарі BournemouthEcho.

Додамо, що поєдинок Борнмут – Ньюкасл відбудеться вже сьогодні о 19:30 за київським часом. Команда українця з 17 очками перебуває на 19 місці.

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