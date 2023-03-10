Головний тренер "вишень" Гері О'Ніл жодним чином не згадав українця на прес-конференції перед завтрашнім матчем проти Ліверпуля.

Зінченко домінує в Арсеналі – фанати другий місяць поспіль божеволіють від українця

Керманич припустив, що склад не надто зміниться у порівнянні з поєдинком проти Арсенала (2:3) тиждень тому. Є надія лише на повернення Лерми, який мав одне тренування після мікротравми. Борнмут залишається на дні таблиці АПЛ і повинен творити сенсацію, приймаючи грізний Ліверпуль.

Для Забарного це може бути 6 пропущений матч після переходу з Динамо за 25 млн євро. Центрбек досі не дебютував за Борнмут і непокоїть Руслана Ротаня, який включив його в основний список збірної України на гру проти Англії (26 березня) в рамках відбору Євро-2024.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов