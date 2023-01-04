Півзахисник В'ячеслав Чурко без особливих радощів згадує 2015 рік у складі Металіста, який тоді пожинав плоди "господарювання" Сергія Курченка.

"До Металіста мене запросив запросив Севідов, із яким я маю хороші стосунки. Металіст мав хороший підбір гравців, але у клубі тоді був повний бардак. Гроші не платили. Особисто я за півроку не отримав жодної копійки у Металісті.

Ярославський – про Курченка: Зловити б це щеня та вуха йому надерти за те, що він накоїв в Металісті

Футболісти, тренерський штаб та технічний персонал півроку без зарплати продовжували на максимум виконувати свої обов’язки, проте керівництво клубу підвело", – заявив Чурко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Сергій Курченко став президентом Металіста у 2012 році, придбавши його у Олександра Ярославського. Олігарх, якого називали "гаманцем Януковича", втік з України у 2014 році, а в 2016-му харківський клуб оголосили банкрутом.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією