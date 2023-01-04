Полузащитник Вячеслав Чурко без особой радости вспоминает 2015 год в составе Металлиста, который тогда пожинал плоды "хозяйствования" Сергея Курченко.

"В Металлист меня пригласил пригласил Севидов, с которым у меня хорошие отношения. Металлист имел хороший подбор игроков, но в клубе тогда был полный бардак. Деньги не платили. Лично я за полгода не получил ни копейки в Металлисте.

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Футболисты, тренерский штаб и технический персонал полгода без зарплаты продолжали на максимум выполнять свои обязанности, однако руководство клуба подвело", – заявил Чурко в интервью Українському футболу.

Напомним, Сергей Курченко стал президентом Металлиста в 2012 году, приобретя его у Александра Ярославского. Олигарх, которого называли "кошельком Януковича", скрылся из Украины в 2014 году, а в 2016-м харьковский клуб объявили банкротом.

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