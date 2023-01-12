"Трансфер Мудрика в Арсенал за 100 млн? Шансів немає. За Мудрика ніхто ніколи не дасть 100 мільйонів! І не треба тут проводити паралель із Антоні. Він стільки награв за Аякс і проявив себе там. А Мудрик ще не відомий футболіст – темна конячка для Європи, який вистрілив цього сезону у Лізі чемпіонів.

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Раніше він ніде себе не виявляв – ні в Десні, ні в Арсенал-Київ, ні в Шахтарі, доки звідти не пішли іноземці. Він не потрапляв до складу при Тете та Соломона. Щодо трансферу, думаю, питання вирішиться наприкінці січня, і за ту суму, яку хоче Арсенал.

Ціна буде досить пристойною, але далеко не тією, яку хоче Шахтар. "Гірники" можуть переграти самі себе. Якщо зараз Мудрика не продати до Арсенала, то такої суми за нього вже не отримати. Вже всі вивчили риси Мудрика", – поділився Грозний в інтерв'ю Fanday.

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