Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик досі залишається ласим шматочком для європейських грандів. За 21-річного українця вели боротьбу одразу декілька представників топ-чемпіонатів, однак, поки так і не змогли домовитись з Шахтарем щодо трансферу.

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За інформацією Футбол 24, "гірники" хотіли отримати за Мудрика 35 мільйонів євро. Найбільше давала французька Ніцца – 25 млн, німецький Байєр і англійський Брентфорд – менше. Більше того, усі були готові виплачувати цю суму частинами упродовж 2-3 років. Натомість Шахтар хотів отримати кошти одразу або максимум упродовж року.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?