"За карантин не викурив жодної цигарки", – Шаран ділиться корисними лайфхаками перед відновленням УПЛ

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран з нетерпінням очікує на відновлення чемпіонату України.

"Для приведення команди в тонус потрібно три тижні. Звичайно, заняття повинні бути не такого характеру, як на зимових зборах, більш інтенсивними, і дуже важливо, щоб не було травматизму.

Олександрія готова до щільного графіка у разі відновлення чемпіонату України

Без товариських матчів жоден колектив не набере оптимальної форми. Олександрія, наприклад, хоче зіграти три-чотири товариські матчі. Але це поки в планах, зараз головне, щоб вірус відступив.

Карантин? Є більше вільного часу, щоб проаналізувати пройдений шлях. У мене нормалізувався тиск. Під час паузи ще не викурив жодної цигарки, що раніше робив напередодні поєдинку, в день матчу і відразу після гри. Одним словом, поправляємо здоров'я. Хоча адреналіну, звичайно, не вистачає", – цитує Шарана Команда 1.

Після 23-х турів УПЛ Олександрія розташувалась на 5-й сходинці.

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