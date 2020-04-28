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"За карантин не выкурил ни одной сигареты", – Шаран делится полезными лайфхаками перед возобновлением УПЛ

09:26 8 Читати українською
"За карантин не выкурил ни одной сигареты", – Шаран делится полезными лайфхаками перед возобновлением УПЛ
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран с нетерпением ожидает возобновления чемпионата Украины.

"Для приведения команды в тонус нужно три недели. Конечно, занятия должны быть не такого характера, как на зимних сборах, более интенсивными, и очень важно, чтобы не было травматизма.

Александрия готова к плотному графику в случае возобновления чемпионата Украины

Без товарищеских матчей ни один коллектив не наберет оптимальную форму. Александрия, например, хочет сыграть три-четыре товарищеских матча. Но это пока в планах, сейчас главное, чтобы вирус отступил.

Карантин? Есть больше свободного времени, чтобы проанализировать пройденный путь. У меня нормализовалось давление. Во время паузы еще не выкурил ни одной сигареты, что раньше делал накануне поединка, в день матча и сразу после игры. Одним словом, поправляем здоровье. Хотя адреналина, конечно, не хватает", – цитирует Шарана Команда 1.

После 23-х туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран коронавирус
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