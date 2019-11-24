За гроші Федецький поцілує будь-яку емблему – хоч дупу намалюй, – колишній віце-президент Карпат Смалійчук

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук поділився своїми враженнями від співпраці з Артемом Федецьким у львівському клубі.

"Перший день в Карпатах. Я всіх зібрав і пояснив, що живу чесно і мені не потрібен результат за всяку ціну. Або живемо за нормальними, людським правилам, або викручуємо лампочку і розбігаються по домівках. Сказав, що, не дай Бог, мені дізнатися, що гравці зі своїх преміальних діляться з суддями. Потім з часом я дізнаюся, що арбітру за матч Карпати – Сталь, останній матч сезону, пообіцяли 200 тисяч гривень. І там стирчать вуха великого переговірника – Артема Федецького.

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Я не став розбиратися, покликав його і сказав, що пора прощатися. Він відмовився йти – відправили в дубль. Краще туди або в політику. Він був би хорошим політиком – 100%. Не доводиться сумніватися, навіть готовий поставити ставку. У нього є все: від камери поганою мітлою не відженеш, селфі на тлі АТО, любить гроші. За гроші, за суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй. Весь стандартний набір нашого сучасного політика. Кажуть, буде у нас слуга народу, якого ми заслужили", – сказав Смалійчук в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Смалійчук працював у Карпатах з 2017-го по 2019-й рік. В той же період за "зелено-білих" виступав Артем Федецький, який у статусі вільного агента перейшов з німецького Дармштадта.

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