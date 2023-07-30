"Матч був дуже цікавий. Зрозуміло, що підсумковим результатом ми незадоволені. Хлопці продемонстрували характер, у другому таймі гра вже була зовсім іншою. Ми часто з Олегом Голодюком їм кажємо, бути уважними з першої секунди на полі. З цим потрібно щось робити, гравці також повинні більш відповідально до цього ставитися. Над цим треба працювати.

Переможний старт ван Леувена і травма Бондаря у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Шахтар – 1:2

Попри те, що це перша гра сезону, ми завжди кажемо, що треба вірити у власні сили. Коли ми впевнені у собі, ми граємо інакше. Ви правильно сказали, що в деяких епізодах були помилки, на тренуваннях такого не має. У цій грі дещо "поважали" суперника, а потрібно було більше вірити у себе", – наводить слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, Шахтар мінімально обіграв Металіст 1925 (2:1) у матчі першого туру УПЛ. За харків'ян єдиний м'яч забив Дмитро Юсов.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі