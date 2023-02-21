"Петраков – це душа. У мене стільки веселих історій не було з жодним тренером. Однак, всі ці історії не для друку. Можу сказати, що на теорії Васильович міг так "напхати" тому, хто провинився, що вся команда лежала від сміху.

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Ми ходили за ним, записували в блокноти і потім розповідали всі ці історії друзям. Із почуттям гумору в Петракова повний порядок. Це його коник.

Чи міг він ще принести користь збірній України? З одного боку, з ним вчинили негарно. З іншого боку, результату не було. Але ж і з Шевою розлучилися неправильно. Мені здається, це – фішка УАФ. Тільки в нас один тренер може тренувати клуб, юнацьку та національну збірні.

А що стосується Петракова, то він вичавив максимум із нашої збірної, і у Вірменії у нього, наскільки я знаю, все добре. Можете за нього не переживати. У Вірменії про нього ще легенди ходитимуть", – сказав Габелок у коментарі FanDay.

Нагадаємо, контракт Петракова зі збірною України завершився 31 грудня 2022 року. Національна команда досі не має нового наставника – ЗМІ подейкують, що на поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії команду виведе головний тренер Олександрії та молодіжної збірної Руслан Ротань.

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