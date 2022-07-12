Нова форма, основним кольором якої є білий, натхненна яскравою музичною історією міста, інформує пресслужба клубу.

Манчестер Юнайтед презентував нову домашню форму – зірка "дияволів" змінив номер, "повернення" Роналду

На звороті футболок присутня цифра 97 та вічний вогонь. Знаки символізують пам'ять про жертв трагедії Хіллсборо – тисняви на стадіоні в Шеффілді, що сталась 15 квітня 1989 року, внаслідок якої загинули 97 фанатів "червоних".

Нагадаємо, новий сезон АПЛ стартує на початку серпня. Ліверпуль вже розпочав підготовку контрольним поєдинком проти Манчестер Юнайтед.