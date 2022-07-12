З музичними мотивами та згадкою про Хіллсборо: Ліверпуль презентував нову виїзну форму
12 липня 17:47 - Читать на русском
Мерсисайдці продовжують готувати екіпірування перед стартом сезону 2022/23.
Нова форма, основним кольором якої є білий, натхненна яскравою музичною історією міста, інформує пресслужба клубу.
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На звороті футболок присутня цифра 97 та вічний вогонь. Знаки символізують пам'ять про жертв трагедії Хіллсборо – тисняви на стадіоні в Шеффілді, що сталась 15 квітня 1989 року, внаслідок якої загинули 97 фанатів "червоних".
Нагадаємо, новий сезон АПЛ стартує на початку серпня. Ліверпуль вже розпочав підготовку контрольним поєдинком проти Манчестер Юнайтед.
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