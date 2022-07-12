С музыкальными мотивами и упоминанием о Хиллсборо: Ливерпуль представил новую выездную форму
17:47 - Читати українською
Мерсисайдцы продолжают готовить экипировку перед стартом сезона 2022/23.
Новая форма, основным цветом которой является белый, вдохновленная яркой музыкальной историей города, сообщает пресс-служба клуба.
Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму – звезда "дьяволов" сменил номер, "возвращение" Роналду
На обороте футболок присутствует цифра 97 и вечный огонь. Знаки символизируют память о жертвах трагедии Хиллсборо – давке на стадионе в Шеффилде, произошедшей 15 апреля 1989 года, в результате которой погибли 97 фанатов "красных".
Напомним, новый сезон АПЛ стартует в начале августа. Ливерпуль уже приступил к подготовке контрольным поединком против Манчестер Юнайтед.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter