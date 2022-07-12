Новая форма, основным цветом которой является белый, вдохновленная яркой музыкальной историей города, сообщает пресс- служба клуба.

Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму – звезда "дьяволов" сменил номер, "возвращение" Роналду

На обороте футболок присутствует цифра 97 и вечный огонь. Знаки символизируют память о жертвах трагедии Хиллсборо – давке на стадионе в Шеффилде, произошедшей 15 апреля 1989 года, в результате которой погибли 97 фанатов "красных".

Напомним, новый сезон АПЛ стартует в начале августа. Ливерпуль уже приступил к подготовке контрольным поединком против Манчестер Юнайтед.