Вперше з 2015 року, коли Adidas став технічним партнером МЮ, на футболки повернулися знамениті комірці з візерунками – символ деяких пам'ятних епох в історії клубу.

Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує пропозицію

Титульним спонсором Манчестер Юнайтед залишається TeamViewer. У новій формі команда Еріка Тен Хага дебютує 12 липня в товариському матчі проти Ліверпуля, інформує офіційний сайт манкуніанців.

Вартість нової футболки в клубному інтернет-маганзині – 100 фунтів за оригінал. Репліка коштує 70 фунтів.

До слова, португалець Бруну Фернандеш скористався нагодою і змінив ігровий номер. Тепер хавбек гратиме з вісімкою на спині – цей номер звільнився після відходу Хуана Мати. Раніше Бруну носив 18-ку.

Участь у фотосесії взяв і Кріштіану Роналду – втім, зрозуміло, що вона відбулася ще раніше. Наразі португалець все ще перебуває не з командою і хоче піти з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 МЮ фінішував на 6-й позиції АПЛ і зіграє в Лізі Європи.

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