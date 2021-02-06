Роналду дуже швидко вивів Ювентус вперед в рахунку, точно пробивши з лівої у кут воріт. До перерви Кріштіану міг оформити дубль, але його удар прийняла на себе поперечина. У другому таймі Ювентусу вдалось подвоїти перевагу завдяки Роджеру Ібаньєсу, який зрізав м'яч у власні ворота, та довести матч до перемоги.

Ювентус впевнено обіграв Рому – Роналду організував собі подарунок на 36-річчя, Фонсека знову провалив іспит топ-клубом

Таким чином, туринці обігнали Рому, набравши 42 очки та піднявшись на 3 місце. Римляни з 40 пунктами залишились четвертими.