Ювентус – Рома – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:10 - Читати українською
Ювентус обыграл Рому в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Рома.
Роналду очень быстро вывел Ювентус вперед в счете, точно пробив с левой в угол ворот. До перерыва Криштиану мог оформить дубль, но его удар приняла на себя перекладина. Во втором тайме Ювентусу удалось удвоить преимущество благодаря Роджеру Ибаньесу, который срезал мяч в собственные ворота, и довести матч до победы.
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Таким образом, туринцы обогнали Рому, набрав 42 очка и поднявшись на 3 место. Римляне с 40 пунктами остались четвертыми.
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