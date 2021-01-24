У рамках недільної програми 19-го туру Серії А Болонья на виїзді поступилась Ювентусу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 19-й тур

Ювентус – Болонья – 2:0

Голи: Артур, 15, Маккені, 71

Верона – Наполі – початок о 16:00

Дженоа – Кальярі – початок о 16:00

Лаціо – Сассуоло – початок о 19:00

Парма – Сампдорія – початок о 21:45

Ювентус в останньому матчі першого кола італійської Серії А зустрічався із Болоньєю. "Б'янконері" відкрили рахунок на 15-й хвилині – Роналду віддав на Артура, який вийшов на ударну позицію неподалік від штрафного майданчика і вистрілив у правий кут воріт. Гості ж у першому таймі не змогли створити жодного небезпечного моменту.

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У другій половині зустрічі темп гри пришвидшився і гостроти стало набагато більше. На 71-й хвилині Маккені вистрибнув назустріч навісній подачі з кутового та головою спрямував м'яч у сітку – 2:0. До останніх хвилин матчу гравці Болоньї відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але в атаці нічого не виходило. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ювентуса.

Завдяки цій перемозі підопічні Андреа Пірло із 36-ма очками піднялись на 4-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Болонья із 20-ма пунктами залишилась на 13-му.

До слова, забитий м'яч став для Артура дебютним у складі "б'янконері". У поточному розіграші Серії А 24-річний півзахисник провів за Ювентус 10-ть матчів, результативними діями не відзначався.

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