В рамках воскресной программы 19-го тура Серии А Болонья на выезде уступила Ювентусу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 19-й тур

Ювентус – Болонья – 2:0

Голы: Артур, 15, Маккени, 71

Верона – Наполи – начало в 16:00

Дженоа – Кальяри – начало в 16:00

Лацио – Сассуоло – начало в 19:00

Парма – Сампдория – начало в 21:45

Ювентус в последнем матче первого круга итальянской Серии А встречался с Болоньей. "Бьянконери" открыли счет на 15-й минуте – Роналду отдал на Артура, который вышел на ударную позицию неподалеку от штрафной и выстрелил в правый угол ворот. Гости же в первом тайме не смогли создать ни одного опасного момента.

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Во второй половине встречи темп игры ускорился, и остроты стало гораздо больше. На 71-й минуте Маккени выпрыгнул навстречу навесной подачи с углового и головой направил мяч в сетку – 2:0. До последних минут матча игроки Болоньи отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но в атаке ничего не получалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Ювентуса.

Благодаря этой победе подопечные Андреа Пирло с 36-ю очками поднялись на 4-ю строчку турнирной таблицы, а Болонья с 20-ю пунктами осталась на 13-м.

К слову, забитый мяч стал для Артура дебютным в составе "бьянконери". В текущем розыгрыше Серии А 24-летний полузащитник провел за Ювентус 10-ть матчей, результативными действиями не отличался.

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