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Ювентусу ще потрібно звикати до Саррі, – П'яніч

00:40 66 Читать на русском
Ювентусу ще потрібно звикати до Саррі, – П'яніч
Міралем П'яніч та Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Один з лідерів Ювентуса Міралем П'яніч розповів про певні проблеми із взаєморозумінням між гравцями та головним тренером Мауріціо Саррі.

"Були деякі тактичні моменти, на які ми могли покластися після п'яти років з Массіміліано Аллегрі. Гравці звикли до певного типу футболу, а от з Мауріціо Саррі багато що змінилося. Нам потрібно звикнути до тренера, він все ще має дізнатися нас краще.

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Я не був би занадто песимістичний щодо нашої ситуації, позаяк ми продовжуємо працювати над досягненням наших цілей. Справжній туринський Ювентус ви побачите в лютому-березні. Цей клуб звик перемагати і продовжить це робити", – цитує П'яніча Corriere dello Sport.

Нагадаємо, після 17-ти турів Серії А Ювентус розташувався на другій сходинці, поступаючись Інтеру за додатковими показниками. У плей-офф Ліги чемпіонів на турниців очікує зустріч з Ліоном.

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Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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