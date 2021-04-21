"Посилаючись на прес-реліз, опублікований футбольним клубом Ювентус 19 квітня 2021 року, що стосується пропонованого створення Суперліги і відповідних публічних дебатів, емітент пояснює, що йому слід знати про запит і наміри, виражені деякими клубами щодо виходу з цього проекту. Хоча необхідні процедури, передбачені угодою між клубами, не були виконані.

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У цьому контексті, хоча Ювентус як і раніше переконаний у надійності спортивних, комерційних і юридичних принципів проекту, він вважає, що наразі є обмежені шанси на те, що проект буде завершений у тому вигляді, який був задуманий раніше. Ювентус залишається вірним цілі створення довгострокових цінностей для клубу і всієї футбольної індустрії", – йдеться в заяві на офіційному сайті туринців.

Таким чином, Реал і Барселона залишаються єдиними клубами, які публічно не відмовилися від ідеї Суперліги.

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