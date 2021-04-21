"Ссылаясь на пресс-релиз, опубликованный футбольным клубом Ювентус 19 апреля 2021 года, что касается предлагаемого создания Суперлиги и соответствующих публичных дебатов, эмитент объясняет, что ему следует знать о запросе и намерениях, выраженных некоторыми клубами по выходу из этого проекта. Хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены.

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В этом контексте, хотя Ювентус по прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических принципов проекта, он считает, что сейчас есть ограниченные шансы на то, что проект будет завершен в том виде, который был задуман раньше. Ювентус остается верным цели создания долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии", – говорится в заявлении на официальном сайте туринцев.

Таким образом, Реал и Барселона остаются единственными клубами, которые публично не отказались от идеи Суперлиги.

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