Ювентус предложил 120 млн евро за юного вундеркинда Бенфики Жоау Фелиша

В Турине состоялась встреча руководителей Ювентуса и Бенфики относительно трансфера Жоау Фелиша.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи и президент Бенфики Луиш Фелипе Виейра обсудили возможность переезда хавбека "орлов" Жоау Фелиша в Турин, сообщает AS.

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Босс итальянского гранда предложил Виейре 120 млн за 19-летнего таланта. Именно такая сумма прописана в клаусуле полузащитника. Стоит отметить, что Юве стал первым клубом, который готов заплатить такие огромные деньги за юного футболиста, несмотря на интерес со стороны других европейских грандов.

На встрече присутствовал агент игрока Жорже Мендеш, который также представляет интересы звезды Ювентуса Криштиану Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Фелиш провел 16 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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