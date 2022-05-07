Дженоа на власному полі обіграла Ювентус в рамках 36-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус пробував провести матч в економ-режимі. Вочевидь, Массіміліано Аллегрі завчасно зосередився на фіналі Кубка Італії. У якийсь момент здавалося, що навіть ця тактика спрацює. Після нудного першого тайму туринці забили на старті другого.

Дженоа шокувала Ювентус – переможний пенальті у компенсований час дарує сенсаційний шанс на спасіння

Ситуація на полі навіть не натякала, що останні хвилини будуть настільки спекотними. Дженоа організувала сенсаційний камбек, завдяки тепер має реальні шанси зберегти прописку в Серії А. Поразка позбавила Ювентус навіть математичних шансів на Скудетто. "Стара синьйора" розіграє з Наполі третє місце.