Дженоа на своем поле обыграла Ювентус в рамках 36-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ювентус пытался провести матч в эконом-режиме. Очевидно, Массимилиано Аллегри раньше времени сосредоточился на финале Кубка Италии. В какой-то момент казалось, что и эта тактика сработает. После скучного первого тайма туринцы забили на старте второго.

Дженоа шокировала Ювентус – победный пенальти в компенсированное время дарит сенсационный шанс на спасение

Ситуация на поле даже не намекала, что последние минуты будут столь жаркими. Дженоа организовала сенсационный камбек, благодаря которому теперь имеет реальные шансы сохранить прописку в Серии А. Поражение лишило Ювентус даже математических шансов на Скудетто. "Старая синьора" разыграет с Наполи третье место.