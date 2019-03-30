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Ювентус вимагатиме у Реала 100 мільйонів євро за П’яніча

14:10 103 Читать на русском
Ювентус вимагатиме у Реала 100 мільйонів євро за П’яніча
Міралем П'яніч / UEFA

Реал та Ювентус ведуть переговори щодо трансферу Міралема П'яніча.

Туринський клуб відкинув пропозицію "вершкових" у 86 мільйонів євро за 28-річного півзахисника, повідомляє боснійське видання Avaz.

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Агент П’яніча попросив керівництво Ювентуса підписати новий контракт з футболістом з підвищенням зарплати, або продати гравця. Туринці погодились відпустити боснійця за 100 мільйонів євро.

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До слова, у поточному сезоні в активі П’яніча 34 матчі за ювентус в усіх турнірах, де хавбек забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

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