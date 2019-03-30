Ювентус будет требовать у Реала 100 миллионов евро за Пьянича

Реал и Ювентус ведут переговоры по трансферу Миралема Пьянича.

Туринский клуб отверг предложение "сливочных" в 86 миллионов евро за 28-летнего полузащитника, сообщает боснийское издание Avaz.

Зидан хочет видеть Пьянича в Реале

Агент Пьянича попросил руководство Ювентуса подписать новый контракт с футболистом с повышением зарплаты или продать игрока. Туринцы согласились отпустить боснийца за 100 миллионов евро.

Ювентус летом потратил 37 миллионов евро на выплаты агентам

К слову, в текущем сезоне в активе Пьянича 34 матча за Ювентус во всех турнирах, где хавбек забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.