Півзахисник збірної Швейцарії та Ювентуса Деніс Закарія продовжить свою кар'єру у Франції.

На своєму офіційному сайті Монако оголосив про трансфер 26-річного швейцарця. Деніс Закарія підписав з монегасками угоду на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Згідно з інформацією Foot Mercato, Монако заплатить Ювентусу за перехід футболіста 20 мільйонів євро. Деніс Закарія не зміг завоювати місце в основі туринців. Швейцарець навіть їздив в оренду в Челсі, втім, і там не отримував достатньо ігрового часу.

Нагадаємо, що власником Монако є російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв.

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