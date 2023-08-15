Полузащитник сборной Швейцарии и Ювентуса Денис Закария продолжит свою карьеру во Франции.

На своем официальном сайте Монако объявил о трансфере 26-летнего швейцарца. Денис Закария подписал с монегасками соглашение на пять сезонов – до 2028 года.

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Согласно информации Foot Mercato, Монако заплатит Ювентусу за переход футболиста 20 миллионов евро Денис Закария не смог завоевать место в основе туринцев. Швейцарец даже ездил в аренду в Челси, впрочем, и там не получал достаточно игрового времени.

Напомним, что владельцем Монако является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

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